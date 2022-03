Tako se bo Lado Bizovičar poklonil svoji pokojni mami

Konec februarja je odjeknila vest, da je priljubljeni voditelj in komik Lado Bizovičar ostal brez mame. Barbara Bizovičar, ki se je več let borila s kruto boleznijo, je zadnje dni življenja preživela v Sloveniji.

Lado je zdaj na instagramu razkril, da se bodo v SiTi Teatru v spomin na njegovo mamo predvajali dokumentarni film Doma v Afriki. »Barbara Bizovičar, mati, babica in prababica, ki do svojega prvega potovanja v Gano ni bila dlje od Dalmacije, se je pred dvema desetletjema kot upokojenka povsem nepričakovano zaljubila v to eksotično deželo in tam tudi ostala. Čarobno moč Afrike, ki je vlila pogum tako presenetljivi odločitvi, boste odkrili le z odhodom tja, začutite pa jo lahko že v filmu,« je v zgodbi na instagramu zapisal Lado.

V spomin na mamo. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Dokumentarni film bo na sporedu 16. marca ob 19. uri, vstop je prost.