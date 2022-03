Tako počiva Roglič, poglejte ta prikupni prizor

Dragocene proste trenutke eden najboljših slovenskih kolesarjev v Sloveniji in na svetu Primož Roglič najraje preživi z družino. Tedaj sestopi s kolesa in s svojo ženo Loro in sinom Levom uživa v družinskih aktivnostih. Na dan počitka, ki ga je dobil med pripravami na nadaljevanje spomladanskega dela sezone, so se podali na potep in objavil je prisrčno fotografijo s sprehoda po mestu.

»Obveznosti na dan počitka,« je zapisal ob prizoru, ki je dobro znan vsem staršem. Malček je omagal, spečega ga je nosil na rokah.

Mali Lev, ki bo letos dopolnil tri leta, je sicer že prava kolesarska zvezda. Nazadnje je ponosno stal na zmagovalnem odru ob zmagi Rogliča na dirki Paris–Nica in z očetom že vadil sloviti zmagovalni telemark, ki ga uprizori ob velikih uspehih.