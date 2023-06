Tako o naši 'prvi dami' poročajo v tujini: Ima otroka, a njegovo ime skriva

Splet prenese vse, to zdaj že vemo. Če pa vse informacije, ki so nam postrežene na širnem spletu, sprejmete brez kančka dvoma, pa se lahko zgodi, da vas pošteno pretentajo. Da Slovenci na veliko sprašujejo 'strica googla' o partnerki predsednika vlade Tini Gaber, nam je jasno, očitno pa lepa temnolaska vzbuja pozornost tudi izven naših meja.

Na spletu smo našli spletno stran, na kateri precej nesrečno povzeli informacije o njej. Nekaj informacij je sicer resničnih, z nekaterimi pa so pošteno brcnili v temo.

Med temi, ki so nas pošteno nasmejale, je informacija, da ima otroka, a javno ni znano, kako je otroku ime.

Takole pišejo o Tini Gaber na spletni strani latestinbollywood. FOTO: Posnetek Zaslona

Drugi podatek, ki nas je presenetil in pošteno nasmejal, pa kje podatek o njeni družini. Na spletni strani latestinbollywoods so zapisali, da je njena mama gospa Gaber, oče pa gospod Gaber. »Ima sestro, ki ji je ime Monika Butara,« so zapisali, kar seveda ne drži. Tina ima sestro, a ji je ime Urša Gaber. Napačno so še navedli, da je bila Tina rojena leta 1988.

Dodali so še, da je njeno premoženje ocenjeno na milijon evrov. Od kod jim ta podatek, niso razkrili.