Tako noro je Miha Deželak začel dobrodelno akcijo za otroke (VIDEO)

Ena največjih humanitarnih akcij v Sloveniji, Deželak Junak, se je začela. Radijski voditelj Miha Deželak je začel pot po Sloveniji, ki jo bo prekolesaril v desetih dneh. Skupaj s poslušalci Radia 1 bo zbiral denarna sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, da bodo lahko uživali na morju.

Spektakularen začetek

Kot se spodobi, je Miha akcijo začel zelo spektakularno. Jutranja ekipa Denis Avdić, Anja Ramšak in Jana Morel sta ga tako pričakali pod planiško velikanko. Denis mu je tako razložil, da bo svojo pot začel v stilu junakov in, bo poletel bo z največje letalnice na svetu - na zipline-u.



Deželakov polet je bil dolg 566 metrov, dosegel pa je hitrost do 85 km/h. Ko je bil spet na trdnih tleh, pa je takoj začel pot po Sloveniji s prevoznim sredstvom, ki je že del tradicije dobrodelne akcije. To je kvadrocikel in prvih nekaj kilometrov je Mihi delal družbo tudi odličen smučarski skakalec Bor Pavlovčič.







In kako lahko sodelujete v dobrodelni akciji Deželak Junak 2021? Pošljite SMS POMAGAM5 na 1919. Koliko denarjo bo Slovenija tokrat zbrala za otroke, pa bo znano 10. junija na Debelem rtiču.



