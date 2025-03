Tako ljubečega Goloba pa še nismo videli: objavil posnetek z mamo (VIDEO)

58-letni predsednik vlade Robert Golob je bil rojen v Šempetru pri Gorici. Na Kras se rad vrača, saj ima tudi stalno prebivališče prijavljeno v Novi Gorici, blizu pa živi tudi njegova mama.

Ob današnjem materinskem dnevu so družbena omrežja preplavljena s srčnimi voščili, fotografijami in spomini. Javno pa je čestital mami tudi predsednik vlade, ki jo je zagotovo razveselil s svojim obiskom in objemom.

Ob posnetku, na katerem sta mama in sin hudomušno razpoložena, pa je Golob še z zapisom povedal, kako pomembno vlogo ima mama v njegovem življenju.

»Moja mama mi je dala največjo popotnico – brezpogojno ljubezen, vrednote in podporo. Njena skrb, nasveti in toplina so oblikovali človeka, kakršen sem danes.«

Vsem mamam je čestital ob današnjem prazniku. »Vsem mamam želim, da bi bile spoštovane, ljubljene in cenjene vsak dan. Hvala vam za vse.«

(Za ogled posnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):