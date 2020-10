Tako je pred 20. leti Katja Jevšek vodila vreme. Jo prepoznate? (FOTO)

Katja Jevšek. FOTO: Posnetek Zaslona/24ur

Informativna oddaja 24ur praznuje 25. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti so o svojem spregovorili zaposleni, ki soustvarjajo omenjeno oddajo. Svojih začetkov se je spominjala tudi vedno nasmejana, ki je razkrila, da svoje delo naravnost obožuje.»Že 20 let hodim v službo z veseljem in kdor koli me kar koli vpraša, mu povem, da imam sanjsko službo. Nikoli nisem slabe volje, tudi če sem, tega ne pokažem. Razveseljuje me, da lahko ljudi osrečim s soncem, pozimi s prvim snegom. Tisti dež, poplave in pozebe niso najboljše in mi takrat ni 'fajn',« je za portal 24ur povedala nasmejana svetlolaska, ki letos praznuje 20. obletnico svoje kariere kot voditeljica vremenske napovedi na omenjeni televiziji.Poglejte, kako je bila Jevškova videti pred 20. leti.