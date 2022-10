Tako je Melani počastila spomin na pokojnega sodelavca: Vse najboljše tja gor (FOTO)

Voditeljica oddaje V petek zvečer Melani Mekicar se je z ganljivo objavo spomnila nekdanjega sodelavca Mateja Kravcarja, ki je poleti med potopom na vdih umrl v 27. letu starosti. Bil je član glasbenega sestava Diamanti. Prav te dni pa bi praznoval svoj 27. rojstni dan in na ta dogodek se je spomnila tudi lepa voditeljica, ki je v ta namen objavila skupno fotografijo ter zapisala, da ga pogreša.

FOTO: Instagram

Glasbeniki vseh glasbenih zvrsti, ki so v preteklosti sodelovali z Matejem, so bili takrat globoko užaloščeni, saj niso izgubili samo odličnega glasbenika, ampak tudi krasnega človeka in iskrenega prijatelja. Matej, doma iz Trebnjega, je svoj magistrski koncert izvedel 17. junija letos, pred njim pa je bila izjemna glasbena pot.