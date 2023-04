Tako je Magic Aleksander začaral Slovenijo (FOTO)

Čarodej nove generacije in svetovnega formata Magic Aleksander je izpolnil svojo obljubo, saj je na slavnostni premieri svojega čarovniškega šova Iluzija v Špas teatru več kot prepričal in navdušil gledalce, jih pustil brez besed ter na koncu dobil stoječe ovacije. 28-letni Celjan, ki ima za sabo več kot tisoč nastopov v petnajstih državah in tri mednarodne nagrade, je kot čarodej dokazal, da imamo lahko tudi pri nas čarovniški šov, ki ga Slovenija še ni doživela.

Magic Aleksander je skupaj s soavtorjem in režiserjem Žigo Flajnikom ustvaril predstavo, v kateri premika meje, izvaja senzacije, šokira, obrne svet na glavo in vas pusti široko odprtih oči. »Največje zadoščenje čarodej dobi, ko so gledalci navdušeni. Izredno vesel sem, da se je prava čarovnija v Špasu dotaknila vseh gledalcev, ki so zagrizeno sodelovali od začetka do konca, od prvega do zadnjega čarovniškega trika. Priznam, da sem imel čisto malo treme pred premiero, a je bila ta očitno odveč, vsi triki so uspeli in poželi aplavz, za kar sem najbolj vesel in hvaležen, saj je to za šov Iluzija lepa popotnica. Res se veselim, da bom lahko vsem pokazal, kaj sem toliko časa ustvarjal in pripravljal,« je priznal Magic Aleksander, ki je nase opozoril tudi v šovih Slovenija ima talent, Supertalent Hrvaške in Britain's Got Talent na BBC.

Direktorica Špas Teatra Urša Alič z igralcem Matejem Zemljičem

Nad novo, resnično magično komedijo Iluzija, ki je prepletena s čarovnijo in osebnimi zgodbami mladega čarodeja, je navdušena tudi Urška Alič, direktorica Špas teatra, ki jo je čarovniški mojster v hipu prepričal. »Če ste mislili, da je to predstava za otroke, ste se pošteno zmotili. Vsi odrasli smo ostali odprtih ust, sama sem videla predstavo že nekajkrat, pa se vsakič znova še vedno čudim – kako, za vraga, mu je to uspelo narediti? Premiera je bila uspešna, zdaj pa bo Magic Aleksander s svojimi triki čaral dalje na ponovitvah, kjer bodo ljudje sami lahko videli nemogoče in doživeli, česar še niso, in se hkrati zabavali,« je ponosno povedala večkrat nagrajena producentka in Špasna direktorica.

V Mengšu so se čarovniji večera prepustili tudi znani obrazi, med njimi Maja Martina Merljak, Matej Zemljič, Tijana Zinajić, Tomaž in Samo Kozlevčar, Jan Bučar, Gregor Podričnik, Lucija Ćirović, Jure Matjažič, Alenka Bikar, Ana Ribič, Aleš Musar in drugi. »Jaz sem skoraj padla s stola in samo gledala! Ves čas sem v glavi tuhtala, kako je izvedel ta in oni trik, a nisem prišla do zaključka. Vsa čast Aleksandru za tako odličen čarovniški šov,« je po predstavi priznala igralka Maja Martina Merljak.

Maja Martina Merljak si je predstavo ogledala v družbi partnerja Jureta.