Tako je bilo na predavanju priljubljenih psihoterapevtov (FOTO)

Mladinska knjiga in Cankarjev dom sta tik pred izidom slovenskega prevoda knjige Mit o sreči Jorgeja Bucaya v Slovenijo povabila tako priljubljenega pisatelja in psihoterapevta kot tudi njegovega sina Demiána. Znamenitemu pisatelju Bucayu, ki že vrsto let navdihuje slovenske bralce, in njegovemu sinu je prisluhnilo 1400 obiskovalcev. Soavtorja knjige O otrocih in starših sta med drugim spregovorila o odnosih, ki nas zaznamujejo, med pomembnejše zagotovo spadajo odnosi med starši in otroci. Jorge Bucay je izjemno priljubljen psihoterapevt in pisatelj, bralci po vsem svetu v njegovih knjigah iščejo odgovore na zapletena bivanjska vprašanja. Doslej je prodal več kot deset milijonov izvodov, kar trinajst naslovov je prevedenih tudi v slovenščino.

Vrsta se je vila pred mizo, za katero so obiskovalci lahko spoznali slavna pisatelja in dobili njun podpis.