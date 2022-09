Tako je Anamaria Goltes podprla Luko Dončića (FOTO)

Naši zlati košarkarji imajo nedvomno najboljši krog podpornikov daleč naokoli, toda mladi zvezdnik lige NBA Luka Dončić ima doma zagotovo najzanimivejšo in najglasnejšo navijaško skupino v celotni slovenski ekipi. Njegova največja navijačica je nedvomno njegova dolgoletna srčna izbranka Anamaria Goltes, ki je tudi letos tako kot pred petimi leti med evropskim prvenstvom objavila simpatično fotografijo, s katero je svetu pokazala, da lahko Luka vedno računa na podporo svoje družinice.

Simpatična druščina v Lukovih dresih FOTOgrafiji: INSTAGRAM

Pred petimi leti je bila Anamarija na fotografiji le z dvema kužkoma, pomerancem Hugom in švicarsko ovčarko Gio, v tem času pa sta Luka in njegova najdražja k sebi vzela še pasjo lepotico Viki. Simpatična četverica je pozirala v Lukovih dresih, objava njegove najdražje pa je raznežila tudi največjega zvezdnika evropskega prvenstva. Anamarija svojega najdražjega, o katerem pravi, da je najboljši oče njunim psom in njena skala, tudi letos podpira na tekmah in iz ozadja, je pa tudi njene sledilce, teh ima na instagramu več kot 160 tisoč, razveselilo dejstvo, da je v času evropskega prvenstva lepotica na omrežjih aktivnejša kot po navadi.

Nazadnje je objavila simpatično fotografijo s kužki v naravi, s tem pa zanikala čedalje glasnejše govorice, da naj bi pod srcem nosila Lukovega otroka.