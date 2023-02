Tako je 40 let praznovala znana voditeljica

Radijska voditeljica Jana Morelj je praznovala 40 let, njeni sodelavci pa so po prazničnem koncu tedna poskrbeli za presenečenja.

Med drugim so ji postavili ogromen mlaj, Denis Avdić in Miha Deželak sta ji napisala pravljico, ki jo je posnel Jurij Souček, nato pa ji je še kantavtor Robert Petan pripravil posebno pesem z naslovom Postojnska Jana. Za glasbeno presenečenje je poskrbela tudi skupina Joker Out, ki jo Jana obožuje, in ji zapela evrovizijsko pesem Carpe Diem.

Rojstni dan seveda ne sme miniti brez slastne torte in tudi nad njo je bila Jana zelo navdušena. Najlepše presenečenje pa je sledilo na koncu, saj so ji sodelavci podarili dve vstopnici za koncert skupine Måneskin, ki bo 16. julija v Trstu.