Tako Gregorčič odgovarja vsem, ki verjamejo v teorije zarot (VIDEO)

Branko Gregorčič je svojo strast do vremena odkril že pri 12 letih, ko je začel zapisovati vremenske podatke v dnevnik. Ta zgodnja strast je prerasla v poklicno pot, kjer danes uporablja sodobno tehnologijo za natančne vremenske napovedi. Gregorčič poudarja, da je vreme vedno zanimivo zaradi svoje spremenljivosti, čeprav se lahko naveliča določenih vremenskih vzorcev, kot so dolgotrajna vročina ali megla.

Priljubljeni vremenoslovec Branko Gregorčič odgovarja teoretikom zarot. FOTO: Luka Maček

Teorije zarot so prisotne

Pri svojem delu se sooča tudi s teorijami zarote glede vremena, vendar meni, da so te bolj sociološki fenomen kot strokovni problem. »Te teorije zarote na vseh področjih so žive, tako kot so živi kulti, čeprav se zdi komu čisto nerazumljivo, kako lahko človeku nekaj takega verjame, ampak vedno se najde ljudje, ki v to verjamejo,« je poudaril. Pravi, da je pomembno, da ljudje razmišljajo s svojo glavo in uporabljajo zdravo pamet pri presojanju takšnih teorij.

Skozi svojo kariero je Gregorčič postal sinonim za zanesljive in natančne vremenske napovedi. Njegova predanost, podprta z napredkom tehnologije, je zagotovila, da so slovenske vremenske napovedi med najbolj točnimi. Njegov prispevek k meteorologiji in medijem je neprecenljiv, saj združuje znanje, tehnologijo in komunikacijo, kar je ključno za uspešno napovedovanje vremena.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.