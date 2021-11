Tako ganjena je bila Zvezdana Mlakar: Naš zdaj že pije, stoji … (VIDEO

Zvezdana Mlakar je imela v začetku meseca razlog za veselje. In čeprav se 1. novembra spominjamo tistih, ki so preminili, so pri Zvezdani praznovali novo rojstvo.

Na svet je namreč prišla mala lama. Ob tem je Mlakarjeva zapisala (nelektorirano): »Čeprav je 1. november in je bil dan siv, pri nas praznujemo. Rojstvo male lame. Opazovanje rojstva je zame vedno ganljivo, drobno telesce pade mami iz trebuha mimogrede, telebne na tla in borba za življenje se začne takoj! Pazljivo smo ju spravili v štalco, za vsak slučaj, zunaj je mrzlo, nevarno, sploh ponoči. Narava in živali me učijo sprejemanja, življenja, ki gre svojo pot, pa čeprav se meni zdi kruta. Prve ure tečejo, to je čas, ko mladiček “spelje” ali pa tudi ne… Naš zdaj že pije, stoji… Zato je dan minljivosti tako sporočilen, tokrat okronan z novim življenjem. Ki gre vedno naprej, naprej…«