Taki glasbeni aferi nismo bili priča že dolgo, Niko Zorjan podprli mnogi znani obrazi, tudi Špela Grošelj

Vojni med glasbeniki Niko Zorjan ter Marjetko in Alešem Vovkom (Maraaya) ni videti konca. Kot smo že poročali, na slovenski glasbeni sceni odmeva spor med Niko Zorjan ter zakoncema Marjetko in Alešem Vovk. Na njuno zahtevo je namreč platforma Youtube odstranila pevkine videospote.

Na družbenem omrežju Instagram je Zorjanova s sledilci delila zapis, kjer je razložila, kaj se je zgodilo. Zapis objavljamo v celoti.

»V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo - kot umetnico, kot človeka, kot žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot.

Na YouTube in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne zaradi pravnih razlogov - ampak zaradi osebnih zamer. Ker sem se odločila oditi svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta. Da mi odvzameta vse, kar sem zgradila.

Nisem popolna. Toda vem, kaj sem dala v to glasbo - svojo energijo, svojo ranljivost, svoj glas, svojo dušo. In vem tudi, da si nihče ne zasluži, da mu iz maščevanja odvzamejo identiteto in leta ustvarjanja.

Ne želim spodbujati sovraštva. Ne želim napadati. A ne morem več molčati. To, kar se mi dogaja, ni prav - in bi lahko uničilo marsikoga, ki nima toliko notranje moči, kot sem je morala zbrati jaz v teh dneh. Mnoge od teh videospotov, ki so bili izbrisani, sem tudi sofinancirala, iskala ljudi, ki so v njih nastopali, preživela več dni in noči na snemanjih. Pri nekaterih pesmih sem tudi soavtor besedila in glasbe. Tudi moja družina mi je pomagala pri nastajanju teh pesmi. Celo pesmi, kjer je besedilo napisala moja sestra, ni več. In sedaj je vse to izginilo. Vsega tega ni več. Ves trud je postal ničvreden. Vse to delo mene in ljudi, ki so ustvarjali z menoj, se je spremenilo v prazno spletno stran, ki sporoča, da sta me osebi, s katerima sem skupaj ustvarjala 13 let, prijavili zaradi kršenja avtorskih pravic.

Če si z nekom skupaj ustvarjal, ni pošteno, ne človeško, da mu potem, ko želi iti svojo pot, vzameš vse, kar je ustvaril pa čeprav tako škodiš tudi sebi in ostalim, ki so sodelovali.

Želim le ustvarjati. Želim peti. Želim dihati svojo glasbo in biti obkrožena z ljudmi, ki se jih ne bojim, z ljudmi, ki si želijo ustvarjati iz ljubezni, ne iz nadzora ali ega.

Hvala vsem, ki mi stojite ob strani. Vaša sporočila mi dajejo moč. Zdaj še bolj kot kdajkoli verjamem, da se vse zgodi z razlogom - in da se vsak konec lahko rodi v nov začetek.«

Niki stojijo ob strani

V podporo Zorjanovi se je odzvalo mnogo slovenskih glasbenikov, med njimi tudi Eva Boto, ki je v zgodbi na družbenih omrežjih sledilcem sporočila: » Kot glasbenica ne ostajam tiho, kot njena prijateljica še manj! Nika Zorjan je ena najbolj srčnih, iskrenih in predanih oseb, kar jih poznam. Najino prijateljstvo in sodelovanje skozi leta mi dajeta ppopolnoma jasno sliko, kdo Nika je - človek z ogromno ljubezni do glasbe, ljudi in svojega dela. Zato me še toliko bolj boli, ko vidim, čez kaj 'trenutno' gre - kot glasbenica ne ostajam tiho, kot njena prijateljica še manj. Verjamem v iskrenost. Tisto pristno, resnično. Verjamem v lepe, trdne odnose. In še vedno verjamem v dobre ljudi - v vas, ki boste ob tem znali videti širšo sliko. Predvsem pa verjamem v Niko. Od prvega dne, ko sem jo spoznala.«

Eva Boto jo javno podpira. FOTO: Zaslonski posnetek

Tudi župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in član Državnega sveta Republike Slovenije David Klobasa je izrazil podporo Zorjanovi z zapisom: »Nika je 13 let gradila kariero, sanje. Dajala srce, čas in denar. Danes pa so njene pesmi izbrisane. To, kar se dogaja Niki ni osamljen primer. Je obraz tistega, kar se skriva za lepimi obljubami in škodljivimi pogodbami. Žalostno, podlo, nizkotno. Stop izkoriščanja mladih talentov. Nika, s tabo smo!«

David Klobasa ji stoji ob strani. FOTO: Zaslonski posnetek

S komentarjem podpore se je oglasila tudi Špela Grošelj: »Kot pevka, kot ženska, kot največja zagovornica resnice in pravice, kot nekdo, ki ve, kaj pomeni dati sebe v ustvarjanje – ne morem biti in ne bom tiho.Ko nekomu izbrišeš pesem, mu ne izbrišeš le posnetka. Izbrišeš del identitete. Izbrišeš spomine, trud, noči, ki jih ni bilo, ljubezen do glasbe. Nika, tvoje pesmi so nastale iz iskrenosti in bolečine, iz ranljivosti in moči. To se ne izbriše. To ostane. Tako kot tvoja zgodba. Stojim ob strani tebi. In ob vseh, ki ustvarjajo iz ljubezni. Ki so avtentični, kar omenjeni osebi v tvoji objavi zgoraj nista. In ker ju poznam osebno že več kot 20 let – in sem z eno izmed njiju imela žal dve zelo neprijetni izkušnji – vem, da je edina prava poteza ta, da stopim v bran Tebi. Želim si, da bi se skozi tvojo zgodbo odprle oči – in da bi ljudje lažje prepoznali, da se včasih pod masko medijske podobe skriva nekaj povsem drugega. In v tem primeru je to nesporna resnica. Verjamem v iskrenost. In verjamem v resnico. Nika, s tabo smo! Maš to & samo pogumno dalje. Proti resnici in pravici.«

Tudi Gaja Prestor je enakega mnenja: »Nika, glavo gor. Carica si, dobrega srca ti nihče ne mora vzet. Smo s tabo.«

Z emotikoni srca so Zorjanovo podprli tudi Mirjam Poterbin, mama Luke Dončića, Ana Praznik, Tibor Golob, Katarina Benček, Melani Mekicar in mnogi drugi.

