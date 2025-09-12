NA KONCERTU

Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Vprašali smo jo tudi, ali z Janom razmišljata, da bi svojo ljubezen okronala s poroko.
Fotografija: Tadeja in Jan FOTO: Tadeja Majerič, osebni Arhiv
Tadeja in Jan FOTO: Tadeja Majerič, osebni Arhiv

N. Č.
12.09.2025 ob 09:39
N. Č.
Jan Plestenjak je pred dnevi napolnil razprodano Odisejo, med občinstvom pa je bila tudi njegova partnerica, nekdanja vrhunska teniška igralka Tadeja Majerič. 52-letni glasbenik zasebnost večinoma skrbno varuje, a občasno z oboževalci deli utrinke s koncertov – tokrat pa je nekaj trenutkov z dogodka objavila tudi njegova srčna izbranka.

»Mnoge Janove pesmi me ganejo, zdaj še malo drugače kot preden sem ga spoznala. Morda na drugačen način kot prej, ko ga nisem poznala,« je iskreno za Slovenske novice priznala 34-letna Tadeja, ki je že pred zvezo rada poslušala Janove skladbe in danes redno obiskuje njegove koncerte.

Na družbenem omrežju je objavila posnetek koncerta, na katerem se zdi, da ji je Jan pomahal. »Haha, a res? Nisem opazila,« se je pošalila, ko smo jo vprašali, ali je bil trenutek res namenjen njej.

Poroka bo?

Ker so poroke v zadnjem času vroča tema, smo jo povprašali tudi o tem. »O tem verjetno razmišlja večina parov. To je zame zelo osebna stvar,« je dejala Tadeja in ostala diskretna glede nadaljnjih načrtov.

