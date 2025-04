V domžalskem klubu Blunout se glasbeni in drugi dogodki vrstijo iz tedna v teden, poleg glasbe pa veliko pozornosti namenjajo stand up komikom. Med njimi je tudi Tadej Toš, ki je sredi marca že šestindvajsetič razveselil svoje oboževalce. Kot pravijo v Blunout klubu, je Domžale zajela prava tošemanija. Kako tudi ne, saj so vse naslednje predstave že razprodane. Tadej Toš je z Domžalami in Blunout klubom tesno povezan. Ko še zadnjič zaploskamo njegovim domislicam, steče pogovor. In najprej nas zanima, kako se pripravlja za nastop. Ima besedilo napisano? »Nemogoče je, da bi svoj nastop izpeljal...