Fotografija Tadeja Pogačarja se širi kot požar. Poglejte, kaj je naredil (FOTO)

Tadej Pogačar je padel na svoji zadnji spomladanski dirki. Padec je bil tako hud, da je moral takoj na operacijo zapestja. Nekateri pravijo, da bo vsaj pet tednov brez kolesa, a Pogi je prepričan, da bo po 14-dneh prisilnega počitka že na kolesu ali vsaj na trenažerju, kjer ni neugodnih tresljajev, ob katerih bi trpelo njegovo operirano zapestje.

Medtem pa s svojo zaročenko uživata zadnje skupne ure, preden se Urška odpravi na etapno dirko po Španiji. V komentarju prosi sledilce, da mu pomagajo skrajšati dolgčas.

Na družabnih omrežjih je včeraj objavil fotografijo, na kateri se pretvarja v kadilca. Na srečo je to samo grisin.

No, nič novega ne bi bilo, če bi zalotili kolesarja pri kajenju. To je počel celo legendarni, najboljši kolesar vseh časov Eddy Merckx. Ampak, fotka je zažgala družabna omrežja in sprožila vrsto izvrstnih komentarjev.