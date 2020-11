Tadej Golob, po tragični nesreči na nogah, končal je tudi knjigo (VIDEO)

VOGEL VORANC Tadej Golob

Dva meseca in pol po grozljivi nesreči v gorah se v javno življenje vrača slovenski pisatelj. V spletnem pogovoru, ki so ga predvajali na facebook strani Slovenskega knjižnega sejma, je povedal, kaj se je pravzaprav zgodilo in razkril, da je le en mesec in pol po nesreči v roke vzel rokopis in končal svojo novo knjigo Virus, ki naj bi izšla decembra.V začetku je povedal, kaj se je pravzaprav zgodilo in kakšni so njegovi spomini na nesrečo: »Na sestopu z vrha Loške stene sem padel. Kolega mi je povedal, da je slišal krušenje skal. Najbrž je bila nesreča, kolikor sebe poznam, sem bil vedno previden. Si ne znam predstavljati, da bi šlo za neko lahkomiselnost.«Po nesreči je bil v komi, ko se je prebuil pa je sledil šok, saj ni vedel, kaj se mu je zgodilo. »Nisem vedel, kaj se mi je zgodilo. Nisem imel v spominu, da sem šel v hribe. Nisem se spomnil, kam sem šel,« je povedal in dodal, da mu je šele dekle razkrilo, da je šel v gore in da je potem videl po slikah, kje je bil.»Zlomil sem vseh sedem vratnih vretenc, eno prsno, stegnenico, medenico, levo lopatico, imel sem več možganskih krvavitev. Ni se vedelo, kaj bo z mano, če se bom zbudil,« je dejal Golob in povedal, da se je dva meseca in pol po nesreči izkazalo, da je kar se tiče glave vse na svojem mestu, fizično pa kondicija ni najboljša, saj pomanjkanje energije pripisuje tudi temu, da ni dovolj fizično aktiven.