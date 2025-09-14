Tablete proti pameti? Budaleron prihaja v Špas teater

»Odkar obstaja človeštvo, obstaja tudi neumnost. Ta je bila med ljudmi dolgo na slabem glasu. Zadnje čase pa je zelo iskana lastnost med politiki, estradniki in šefi. A bodimo iskreni: malo trčenosti potrebujemo vsi. Brez kančka pristne neumnosti na svetu ne bi bilo ne ljubezni, humorja ali električnih skirojev.«

S temi besedami Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Lucija Harum ter Lara Fortuna napovedujejo večer edinstvene komedije, ki bo premiero doživela 10. oktobra v Špas teatru. V posamezni predstavi bodo vedno igrali vsi trije fantje, Lara in Lucija pa se bosta izmenjevali. V sklopu priprav na premiero je igralska zasedba, ki je bila stalnica oddaj V petek zvečer, posnela »oglas« za tablete Budaleron, ki zmanjšujejo možgansko aktivnost in prinašajo veselje.

»To so filmsko obložene tablete proti pameti,« nam je v smehu razkril režiser in avtor predstave Jure Karas, v oglasu pa so o »zdravilnih« učinkih tablet spregovorili vsi, a opozorili na previdnost pri doziranju. »Budaleron je odličen, če ste pretirano razumni in se vam pogosto porajajo dobre ideje. Včasih sem ves čas razmišljal, planiral, se vznemirjal. Odkar jemljem Budaleron, teh težav ni,« je dejal Kogovšek.