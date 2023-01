Ta znani Slovenec res nima sreče: Ne moremo verjeti, da te ni več z nami

»Vse se je zgodilo tako hitro, da še danes ne moremo verjeti, da te ni več z nami. Nastala je tišina, ostali smo brez besed, solze tečejo ... Ko vstopimo v tvoje kraljestvo v spodnjih prostorih, kjer si kraljeval, je sedaj čista tišina, žalost in ni več slišati tvojega pozdrava in čutiti sukanja okoli noge.« To so besede Nejca Reka, javnosti verjetno najbolj znanega po nastopu v resničnostnem šovu Bar, posvečene njihovemu mucu, ki se je nepričakovano poslovil.

Šest let jih je razveseljeval z razigranostjo, v zadnjih dneh pa se je nekaj spremenilo: »Nihče si ni mislil, da se boriš za življenje ... Žal smo se v petek morali posloviti od tebe. Hvala ti za vsak trenutek, ki smo ga preživeli s teboj, in za vsako mačjo prigodo.«

»Pikec, počivaj v miru v mačjih nebesih in verjamemo, da si z bratci in sestricami. Nikoli te ne bomo pozabili, sploh pa ne naš ati, s katerim sta bila nerazdružljiva,« je zapisal in na koncu dodal: »Radi te imamo.«

Pred časom smo poročali, da se je razšel s partnerjem, nato pa je ostal še brez ljubljene podgane Lady. Več o tem v članku Nejc ostal brez partnerja in še podgane (FOTO).

​