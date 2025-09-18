Ta znani Slovenec jo ljubi že od osnovne šole

Boštjan Meglič – Peška je znani gorenjski humorist, ki s šalami vsako jutro zabava na valovih radia Gorenc, znan pa je tudi kot zabavni televizijski Poštar ali Mojster Peška. Kot moderator brez dlake na jeziku popestri tudi marsikatero veselico in dogodek, od koncertov, pustnih karnevalov do osebnih praznovanj.

V tokratnem ŠOKkastu sta gostovala skupaj z Borisom Kobalom, saj se bosta v družbi Francija Keka in Vinka Šimeka predstavila v odbiti komediji Penziči, ki nastaja na pobudo komika Vida Valiča.

Ljubezen, ki traja 42 let

Meglič je delil svojo zgodbo o dolgoletni zvezi z ženo Petro, s katero sta skupaj že 42 let. Povedal je, kako sta se spoznala v osnovni šoli in kako sta skupaj preživela različne življenjske preizkušnje.

V studiu se je razgovoril o svojem osebnem življenju in prinesel ženina očala, ki imajo prav tako zanimivo zgodbo. Med dopustom v Hurgadi sta z ženo vsak dan hodila na snorklanje. Po enem od teh podvodnih izletov je žena ugotovila, da na eno oko nič ne vidi. Sprva sta mislila, da je težava zaradi morske vode, vendar se je izkazalo, da je med snorklanjem izgubila eno steklo iz očal. Boštjan se spominja, kako je žena zmedeno pospravila očala v torbico, šele kasneje pa sta ugotovila, da manjkajoče steklo ni posledica morske vode, temveč preprosto dejstvo, da je očala nosila brez enega stekla. Ta dogodek je postal zabavna anekdota, ki jo Boštjan rad deli z občinstvom.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.