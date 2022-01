Ta znani Slovenec je pri 44 letih postal dedek (FOTO)

Voditelj in komik Rado Mulej je postal dedek. In to pri rosnih 44 letih. Njegova hči Lina, ki jo ima z nekdanjo partnerico Sašo, je malo pred koncem lanskega leta rodila sinčka.

Lina in njen partner motokrosist Klemen Gerčar sta sinčka poimenovala Liam.

Novopečeni dedek je zelo ponosen na svojo hčer in na spletnih omrežjih redno objavlja utrinke s skupnih druženj.