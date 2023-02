Ta znana slovenska igralka zdaj skupaj z bivšim Exatlonovcem

Vesno Ponorac, ki ste jo lahko videli v televizijskih serijah Gorske Sanje, Česnovi, trenutno pa jo lahko spremljate v seriji Gospod profesor, kjer igra seksi Rebeko, bo odmevala na radijskih frekvencah. Poslušali jo boste lahko v programu Hitradia Center.

Vesna, sicer tudi magistra ekonomije, bo delala v paru s Klemnom Kopino, ki se je pomeril v Exatlonu, sicer pa velja za zelo priljubljenega tudi med uporabniki Instagrama, kjer ga spremlja že več kot 20. tisoč sledilcev.

Klemen in Vesna obljubljata veliko zabave, dobre glasbe in sproščenosti, predvsem pa pozitive. Na Hitradiu Center bosta z vami vsak delovnik med 14.00 in 18.00 uro.