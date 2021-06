Ta znana Slovenka je sorodnica Eve Irgl

Ena najlepših političark v državi je svojim sledilcem razkrila družinsko skrivnost in povedala, da je njena sestrična znana slovenska igralka. Na vprašanje, ki je bilo najverjetneje provokacija, nekdanjega poslanca, kdo jeje odvrnila, da se je najverjetneje zmotil in da gre zain dodala, da je njena sestrična.»Najbrž misliš Ivo in ne Evo. Pa Krajnc in ne Kranjc. Sicer pa moja sestrična,« je zapisala Irglova.​Ive Krajnc Bagola verjetno ni treba posebej predstavljati. Gre za uveljavljeno slovensko igralko in ženo