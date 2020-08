Ta slovenski glasbenik je spet samski

Zvita feltna. FOTO: Osebni arhiv

Tu in tam je sicer kdo potihoma omenil, da v partnerski zvezi člana skupine Zvita feltnaškriplje, a so mislili, da gre za poletni trač. Če pa že je na tem kaj resnice, verjetno ne gre za kaj hujšega. Izkazalo se je, da je Žan po novem v resnici samski. Novica je udarila kot strela z jasnega. Žana so namreč izdali, kot bi lahko rekli, kar njegovi kolegi iz skupine.Med enim od nedavnih nastopov so se povsem po naključju na odru pošalili, da je Žan samski. Nič hudega ali slabega misleč in povsem nevede. Potem pa se je izkazalo, da je res. Po nastopu jim je namreč Žan v zaodrju povedal, da sta se s partnerico po nekajletni zvezi razšla. Fantje so debelo pogledali in se mu opravičili za odrsko draženje, vendar ni bilo nobene zamere ali užaljenosti.Zakaj se je zveza končala, ni znano, tudi Žan o tem podrobneje ne govori. Nekateri pa ugibajo, da je temu utegnilo botrovati njegovo delo. Fantje so namreč zares na tesnem s časom. Vsi člani skupine so v službah, v preostalem času pa veliko na nastopih. Predvsem za vikende, zaradi česar je njihovo zasebno življenje zelo prizadeto in morajo partnerice imeti zares veliko razumevanja in tolerance. »Drži, a na celotno stvar gledam zelo pozitivno. Vsako obdobje v življenju je lepo, vsak človek pa si poišče svojo življenjsko pot. Ko bo prišel čas, se bom gotovo tudi jaz spet zaljubil,« pravi na kratko o koncu zveze. O tem, v kakšnih odnosih sta z nekdanjo, ali sta še v stiku in drugem, ne govori.