Vili Resnik je dočakal: spet bo lahko zibal

Zimzeleni slovenski glasbenik Vili Resnik se po poletnih užitkih ob morju že veseli tudi bolj hladnih dni. V decembru ga namreč laka nova življenjska vloga - postal bo dedek, piše 24ur.com.



Kot je dejal, je hčerko Saro že večkrat spraševal, kdaj ga bo doletela ta čast in dejal, da se novega člana izjemno veseli. »Na žalost živimo na različnih koncih Slovenije, jaz sem na Primorskem, hči z družino pa v Ljubljani. So drugačni časi in drug način življenja. Vem, da bo čas skupaj težko preživeti, pa vendar se zavedam, da so stari starši zelo pomembni, in upam, da bom z vnukom čim več časa,« je dejal.