Ta slovenska voditeljica je plačala, da so ji vrnili instagram

Radijska voditeljica Anja Ramšak, ki poslušalce zabava v družbi Roberta Roškarja v oddaji Šou domov, lahko znova uporablja instagram, saj so ji po treh tednih končno vrnili profil. Tako rekoč čez noč so ji ga ukinili, Anja pa se je trudila, da bi ga dobila nazaj.

»Ker drugače ni šlo, sem na koncu nekomu plačala in so mi ga vrnili v treh urah. Žal mi je bilo denarja, ampak tako je. Zdaj pa sem šla čez vse fotografije in si jih shranila na svoj disk, tako da če mi ga še enkrat 'hakirajo', ga ne bom več plačala,« odločno pove radijska voditeljica in iskreno doda, da se zdaj, ko se je vrnila na priljubljeno družabno omrežje, dobro počuti.

»Odpisujem ljudem, berem, da imamo en kup škandalov, sanjske ženske se prepirajo, spremljam to dramo. Naj povem, da meni ni bilo panike biti tudi brez profila, le Roškar me je nadlegoval, on je bil živčen. Vidim pa, da se veliko ljudem to dogaja, nekakšni nategi so in Instagram sploh ne odgovarja na sporočila. Ljudje, shranite svoje slike na druge platforme, ne na socialna omrežja,« je posvarila priljubljena voditeljica, ki bo o prigodah na instagramu spet lahko poročala poslušalcem v svoji radijski oddaji.