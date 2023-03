Ta slovenska skupina pristala v svetovnem mediju: ste že slišali zanje? (VIDEO)

Prekmursko-tolminsko-kraška glasbena skupina Širom v Sloveniji ni pretirano znana, a v tujino so prepoznali njeno vrednost. V preteklih dneh smo o skupini Širom lahko brali v svetovno znanem britanskem mediju Guardian, saj se bo kot slovenska podeželska glasbena skupina predstavila na festivalu v Veliki Britaniji. Igrajo ljudsko glasbo, z improvizacijo, eksperimentiranjem, jazzom ... Njihovo delo je znano po zlitju večglasja in psihedelične glasbe z ljudskimi, klasičnimi in improvizacijskimi elementi.

Iztok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja v triu igrajo na preko deset inštrumentov. Koren (bendžo, bas boben, zvončki, balafon), Ana Kravanja (violina, viola, ribab, kalimba, bendir, balafon) in Samo Kutin (ukulele, kalimba, tamburica, harfa, balafon, zvočni predmeti).

V Guardianu, kjer so imeli pogovor s člani zasedbe, pišejo, da gre za senzacijo, o kateri se govori od ust do ust. »Pesmi trajajo od dve minuti pa vse do 20-minutnih pol improvizacijskih trance epov. »Gre za živo teksturirano in zamišljeno ljudsko glasbo. Rezultati združujejo ročno izdelane in globalne instrumente z neustrašnim raziskovanjem zvoka, zato tradicija ali geografija ne vežeta rezultatov.«