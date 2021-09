Ta znana Slovenka predava v negližeju (FOTO)

Nina kot Zelda Fitzgerald FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Vrzite kocko Pesnica in pisateljica Nina Kosmač vsem ljubiteljem umetnosti meče kocko. Z umetniško ekipo pripravlja kratek in duhovit recital poezije in proze danes, ob 11. uri, ter v petek, ob 18. uri, v Kocka baru v Radovljici. Obljublja: Kocka bo padla. "Zato po besedah pisatelja Bukowskega: 'Vrzite kocko,'" doda Kosmačeva.

Pisatelji so od nekdaj veljali za boemske patrone. Nekateri so slovili po unikatnem slogu življenja, drugi so preprosto podlegli skušnjavam omame. Še danes umetnike ovija tančica skrivnosti in nadzemeljskosti. Tudi, vnukinja slovitega književnika, stopa po dedkovi poti, vsaj kar se tiče umetniške besede.Sicer pa izstopa po svoji podobi, neuklonljivosti, svetovljanski drži in zagotovo tudi po ščepcu kontroverznosti. Po srcu mlada dama v zrelih letih se ne spotika ob družbene norme. Živi po svoje, tako, kot jo je izklesalo življenje na tujem. V rosnih letih je s starši okusila blišč in bedo velemest. Povsod je doma, a hkrati nikjer.Najbolj pristni spomini njenega otroštva so povezani z dedkom Cirilom, ki jo je klical čeča, s preprostostjo slovenskih ljudi in trdoživostjo primorskih obrazov. Kljub gibanju v eminentni družbi v času izobraževanja, življenju v elitnih internatih in okušanju drobtinic tuje slave ostaja prizemljena in iskrena. Okove skromnosti prestopa le z načinom podajanja umetnosti, kot jo doživlja in čuti. S preoblačenjem.»Od nekdaj so se priznani pisatelji svetovne literature šemili ali oblačili na poseben način. V današnjih negotovih časih pa sploh, na družabnih omrežjih, predvsem na instagramu, vsi nosimo filtre in maske.je primer pisatelja, dandyja, ki mu je modno oblačenje morda celo škodovalo pri karieri in odvzelo resnost v očeh publike in kritike. Pri mnogih obstaja zasidran mit, da morajo biti intelektualci in pisatelji fizično neprivlačni,« Nina izpodbija mit o sivih knjižnih moljih s svojim opaznim in drznim pristopom. Ljubiteljem literature poskuša na domiselnih delavnicah prikazati ne le avtorjeva dela, temveč jim približati tudi čas, v katerem je umetnik ustvarjal, in njega samega.Predavanja o zvezdah literature izvaja prek zooma in dobesedno stopa v njihove čevlje, no, pa tudi v nagližeje in si natika damske podvezice. »je bila takšna tudi v javnosti.je veljala za pravo lepotico in je bila celo bolj medijska od možaje kadil iz lažne pipe, kjer ni bilo tobaka.je vedno nosil klobuke, zdravnik in pisateljje bil pravi lepotec. Verjamem, da je preoblačenje v like literature, o katerih predavam, pomembno, da pritegnem pozornost poslušalcev in gledalcev ter da spoznajo več o njihovem življenju. Na žalost zanimanje za klasike upada, in to je, menim, eden izmed načinov, da vzbudimo zanimanje za branje njihove zapuščine,« je pisateljica Nina spretno zakrmarila v novem izzivu, nazadnje si je nadela famozni klobukCamusa.»Bralci se ustrašijo klasikov in raje berejo fast food literaturo, tudi v obliki duhovnosti,« s svojim domiselnim projektom prispeva k opismenjevanju.