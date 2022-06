Ta Slovenec je pri 88 letih še edini delujoči novinar na svetu

Novinar, reporter, urednik, humorist in satirik, vse to je Tone Fornezzi Tof. In pri 88 letih je tudi edini še delujoči novinar na svetu.

Pisati je začel že v rani mladosti, skozi vsa leta nas je zabaval s svojimi satiričnimi prispevki v časnikih, oddajah in skritih kamerah. Skozi vse življenje pa ga spremlja tudi šport. Tek na smučeh mu je najbolj ležal kot tudi kolesarstvo, ki mu ostaja zvest tudi danes.

Tof je na tekmovanjih zbral 22 medalj, od tega polovico zlatih. FOTO: osebni arhiv

»Trenutno vsak dan kakšno uro gonim moj pony. Po bivši trasi pionirske železnice, od Kosez mimo živalskega vrta do Viča in nazaj. Kolesarjenje skozi gozd je pravi užitek«, je povedal mladosten in še vedno poln energije Tof, ki bi rad prekolesaril vse tri slovenske prelaze: Vršič, Predil in Korensko sedlo.

»Manj nevarno, kot da preganjaš kar koli drugega ali druge. Moje geslo je 'goni Pony',« je hudomušno dodal Tof.