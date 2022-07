Ta radijec je presrečen, ker mu Pahor sledi na instagramu

Predsednik republike Borut Pahor je pred kratkim poskrbel za presenečenje, ki ga radijski voditelj Jaka Peterka ne bo tako zlahka pozabil. Ker si je Jaka za rojstni dan, ki ga je imel v začetku julija, zaželel, da z njim v studiu praznujejo različni znani Slovenci, je na zabavo med drugim povabil predsednika.

»Niti nisem mislil, da se bo odzval, nato so me poklicali iz predsedniške palače, da bo prišel z nekaj zamude. In je. Gospod predsednik Slovenije, Borut Pahor, mi je prišel čestitat na radio Antena, zato sem mu v zahvalo podaril svojo hruško navdiha. Zdaj lahko v miru umrem,« je v smehu dejal simpatični voditelj. S sovoditeljico Melani Mekicar sta uživala v visokem obisku.

»Bilo je zelo sproščeno, kot da bi šel s prijateljem na pijačo, le opravljanje žensk smo tokrat izpustili. Z Melani sva se počutila, kot bi imela tretjega sovoditelja. Sicer dvomim, da bi se mu zares dalo vsak dan vstajati sredi noči,« je povedal dobro razpoloženi radijec. Predsednik Pahor je bil v njuni družbi sproščen in zgovoren, za rojstnodnevno darilo, poleg tega da mu je prinesel bomboniero, pa je radijcu začel slediti na instagramu. »Mislim, da višje ne gre,« je ta še povedal v smehu.