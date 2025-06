Ta noč je moja! Na veličastnem gala koncertu Poletna noč ujeli znane obraze (FOTO)

Kongresni trg v prestolnici je znova postal središče glasbene veličine in poklona slovenski glasbeni dediščini. Z veličastnim gala koncertom Poletna noč – Ta noč je moja se je v petek, 20. junija začel 73. Ljubljana Festival, ki bo tudi letos zaznamoval kulturni utrip prestolnice.

Otvoritveni večer je bil v celoti posvečen Janezu Bončini Benču, legendi slovenske zabavne in rock glasbe, ki letos praznuje kar 60 let glasbenega ustvarjanja.

V sodelovanju z RTV Slovenija so se njegove najbolj prepoznavne pesmi predstavile v novih preoblekah in izjemnih interpretacijah vrhunskih slovenskih pevcev, med njimi Alenke Godec, Tinkare Kovač, Anike Horvat, Ane Soklič, Aleksandre Ilijevski, Karine Zemljič, Matevža Šaleharja – Hama, Bojana Cvjetićanina, Gregorja Ravnika, Andraža Hribarja, Sergeja Škofljanca in Toma Juraka.

Večer, poln čustev, nostalgije in energije

Ob spremljavi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod glasbenim vodstvom Patrika Grebla so občinstvo pod zvezdami popeljali skozi vrhunsko zasnovan večer, poln čustev, nostalgije in energije. Med zaigranimi klasikami so zazvenele tudi brezčasne uspešnice, kot so Ta noč je moja, Nosila je rdečo rožo, Zlata obala in mnoge druge.

Prireditev sta povezovala Jurij Zrnec in Bernarda Žarn. Občinstvo je s stoječimi ovacijami pozdravilo tako Benča kot tudi vse nastopajoče, poklon pa je zaznamoval tako njegov izjemni prispevek k slovenski glasbi kot tudi simbolni začetek še enega nepozabnega festivalskega poletja.

