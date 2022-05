Ta komik bo voditelj kviza

Na televizijske zaslone prihaja eden najbolj priljubljenih družinskih kvizov na svetu, vlogo voditelja pa bo prevzel komik in igralec Žan Papič. Ta se vodenja kviza Družinski dvoboj že neizmerno veseli in obljublja veliko smeha in zabave.

S svojim značilnim humorjem in nalezljivo energijo bo tako zaznamoval tudi enega najbolj priljubljenih in najdlje predvajanih kvizov na svetu, saj bo zabavna oddaja v svoj studio znova povabila tudi slovenske družine in ekipe, ki bodo poskušale pravilno določiti najpogostejši odgovor stotih ljudi o različnih temah. »Šov v resnici ustvarjajo družine, moje delo je zelo preprosto. Če bodo gostje nasmejani, bo moje delo opravljeno,« pravi Žan, ki je prepričan, da nas z Družinskim dvobojem čaka veliko večerne zabave.

»Če vprašaš ljudi, kaj si misli sto Slovencev in Slovenk, lahko pričakujemo zelo zabavne odgovore,« pravi in meni, da bodo lahko pri ugibanju sodelovali tudi gledalci doma. Priljubljeni kviz Družinski dvoboj sicer na malih zaslonih po svetu kraljuje že več kot 50 let, svoje različice pa je posnelo več kot 50 držav po svetu. Med seboj se pomerita dve ekipi, v vsaki so štirje družinski člani. Na začetku predstavnika vsake družine poskušata prva pritisniti na gumb in odgovoriti na vprašanje z najpogostejšim odgovorom stotih vprašanih ljudi.

Če predstavnik družine pove najpogostejši odgovor, lahko njegova skupina prevzame igro in razkrije vse druge odgovore. Družina, ki se prebije v finale tekmovanja, se poteguje za glavno nagrado.