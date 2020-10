Ta član Čukov ima novo ljubezen (FOTO)

Čaka jo tudi šolanje.

Sam sem presenečen, kako hitro se lahko človek zaljubi v to bitje.

»Pa smo ga dočakali. Našega novega družinskega člana. To je kuža pasme šetlandski ovčar. No, pravzaprav je psička, ki smo ji dali ime Gina. In zdaj naš dom kar poka od ženske energije,« se je pošalil, kitarist Čukov, ki se je že dodobra privadil družinskega življenja s svojima damama, izvoljenkoin njeno hčerkico, ki jo ima Miha rad do neba.Zdaj pa se jim je torej pridružila še ena ženska članica. Kot še pravi Miha, so Gine tako veseli, da skačejo do stropa. Obenem pa prizna, da se kar nekaj časa niso mogli poenotiti glede tega, katere pasme kužka naj izberejo. Ko pa so našli prelepe selfieje na spletu s to vrsto kužkov, so se vanje takoj zaljubili.»Našli pa smo našo Gino na Jesenicah, v psarni Upper – Carniola sheepdog pri krasni, ki nam je pomagala, svetovala in na koncu izbrala pravo za nas,« nam je še zaupal Miha. In dodal, da je Gina, ki jo kličejo tudi Gigi ali pa kar G, seveda rodovniška. In seveda jo bodo dali tudi na šolanje, da bodo imeli lepo vzgojeno psičko. In potem morda nabavili še enega, da bo imela družbo.»Presenečen sem, kako hitro se lahko človek zaljubi v to bitje. In ne vem, kako smo sploh lahko tako dolgo zdržali brez pasjega ljubljenčka oziroma ljubljenke. Ampak v meni tli še ena velika želja, da bi nekoč ponovno imel tudi konje in svoj ranč,« nam je še zaupal čuk Miha.