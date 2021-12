Sveže zaljubljena Tara Zupančič: Tako se po novem imenuje ljubezen

Televizijska voditeljica in ustvarjalka Tara Zupančič se je te dni razveselila novega družinskega člana – ljubkega šetlandskega ovčarja. Svojo neizmerno srečo je delila tudi s sledilci na instagramu, kjer je v objavi razkrila, da je štirinožni prijatelj, ki sliši na ime Indi, čudež in ljubezen.

»Vse svoje otroštvo sem verjela v čudeže. V male, drobne trenutke, ki se v začetku decembra pojavijo v obliki sladkih dobrot, izpod Miklavževe dobrosrčnosti, skozi lučke in snežinke, v prazničnem duhu, skozi ljudi in utrinke. Pravijo, da se srčne želje uresničijo takrat, ko v njih zares verjameš. Včeraj se mi je uresničila prav ta in od danes naprej čudežu in ljubezni rečem… Indi,« je zapisala in tako navihanemu kosmatincu zaželela dobrodošlico.