Sveže samski Plestenjak na pijači. Poglejte, kdo mu dela družbo (VIDEO)

Jan Plestenjak, ki je tik pred valentinovim razkril, da je znova samski, uteho seveda išče v glasbi. Pri tem mu pomagajo tudi glasbeni prijatelji in vse je navdušil, ko je pokazal, kako dobro se razume z legendarnim Alfijem Nipičem.

»Alfi, ali prideš na moj koncert 10. marca?« ga je vprašal Plestenjak.

»Saj zdaj mi drugega ne preostane, ampak,« je odgovoril Alfi in dodal: »Zapel bom tudi eno pesem, pri kateri mi je vedno kdo tu in tam pomagal … pomagal mi je tudi nekdanji predsednik Borut Pahor in sedaj bi prav prišlo, če bi tudi ti pomagal pri tej pesmi.«

Naslova Alfi ni razkril, je pa Jan dodal, da je zelo počaščen, da mu bo družbo na koncertu delal tako legendarni pevski kolega.