Svetovni izbor vodila Slovenka (FOTO)

V Rimskih termah je potekal finale letošnjega mednarodnega izbora World Top Model za Slovenijo in po novem tudi za Balkan ter Dubaj. WTM sicer velja za največjo modno platformo v svetu s 35-letno tradicijo. Izbor spremlja več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, agentov, stilistov, blogerjev, dizajnerjev in drugih ljubiteljev mode. Do zdaj je potekal v več kot 15 evropskih metropolah in gostil znane osebnosti svetovne estrade, kot so Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Markus Schenkenberg, Grace Jones, Richard Clayderman, Zucchero, Marianne Faithfull in Brigitte Nielsen.

Koncept WTM Slovenia-Balkans-Dubai se razlikuje od drugih svetovnih izborov, saj skozi leto vključuje modna fotografiranja, šolanje za modele, modne revije in sodelovanje z različnimi modnimi znamkami. Kljub visokim merilom za sodelovanje, kot je višina vsaj 170 cm, lastnica licence Kaly Kolonič omogoča vključitev v Modeling Akademijo za vse, stare od pet do 70 let.

Lastnica slovenske licence, tudi voditeljica FOTOGRAFIJE: WTM Slovenija

Naprej v Šanghaj

Velik preskok za Slovenijo se je zgodil, ko je Koloničeva nedavno vodila svetovni izbor WTM v Italiji, nad katerim je med drugim bdela že tudi Schifferjeva, nekoč znana kot ena od top 5 svetovnih manekenk. Koloničeva je po novem direktorica za WTM vseh držav Balkana in Dubaja. Prejela je uradno vabilo k sodelovanju v organizacijskem odboru WTM Italija in na naslednjem svetovnem izboru v Šanghaju, vodila pa bo tudi italijanski izbor, kjer bo tekmovalo več kot 100 modelov.

V Rimskih termah so razglasili sedem zmagovalk, mednarodna žirija pa je izbrala tudi modela za obraz Rimskih term in Qvrse Fashion Model. Dobitnici Tia Radelj in Zoja Vernik Šimek sta se neposredno uvrstili na tekmovanje v finalu WTM 2026. Vse zmagovalke so nagradili tudi s šolanjem na Modeling Akademiji v Sloveniji in WTM Academy v Italiji.

V Sloveniji smo gostili tudi trenutno zmagovalko in predsednika svetovnega izbora.

Tia je po zmagi povedala: »Počutila sem se neverjetno in sem še vedno v šoku, nekako šele zdaj dojemam vse, kar se je dogajalo. Od nekdaj sem si želela dela v modi, zato je ta zmaga zame še toliko pomembnejša, saj mi pomeni vstop in odskočno desko za nove priložnosti na tem področju, za katere nisem verjela, da lahko postanejo resničnost. Menim, da smo z dekleti ustvarile zelo prisrčno skupino, res smo se povezale in si med sabo pomagale. Celotna ekipa, vključujoč vizažiste, oblikovalce, fotografe, koreografinjo in projektno vodjo celotnega projekta Kaly Kolonič, je res poskrbela za vrhunski večer, izpeljan na najvišji ravni profesionalnosti. Izjemno se veselim nadaljnjega sodelovanja z njimi, ker vem, da nas čaka ogromno zanimivih projektov, predvsem pa komaj čakam na svetovni izbor, ki bo potekal v Šanghaju.«

Bogate nagrade

Nadvse zadovoljna je tudi Kaly Kolonič. »Zelo počaščena sem, da sem vodila svetovni izbor kot prva Slovenka v 45 letih in s tem postavila našo državo na globalni modni zemljevid. Prav tako sem hvaležna, da se je svetovni odbor odločil, da bo internacionalni izbor za Slovenijo, države Balkana in Dubaj ravno v Sloveniji, kar daje modelom iz naše regije veliko večjo možnost za uveljavitev. Letos ne bomo izbrali le ene zmagovalke, temveč bomo na svetovni izbor poslali kar sedem modelov, ki se bodo potegovali za nagrado v vrednosti 200.000 evrov in pogodbo za modeling z agencijo Major Model Management,« pravi.

Na izboru v termah sta bila tudi aktualna svetovna zmagovalka Federica Giovagnoli in predsednik svetovnega izbora World Top Model Fiore Tondi.