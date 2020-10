Svetoval ji je legendarni Elton John

Trenutno se veseli vseh izzivov v rodni Sloveniji.

je mlada, temperamentna Primorka iz Lož pri Vipavi, ki ji je uspel veliki met – je edina Slovenka, ki je bila sprejeta na magistrski program muzikala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je študiral tudi zvezdnik. V pogovoru nam je zaupala, kakšni so njeni vtisi o študiju in česa se je v tem času, ko se je izobraževala v tujini, naučila o sebi.»Moje leto muzikala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu je bilo zelo pestro, naporno, hkrati pa eno najbolj nepozabnih! Imeti možnost dela z 31 neverjetno nadarjenimi mladimi ljudmi, se učiti od profesionalcev, ki nastopajo na istem odru, vsak teden nastopati pred ljudmi, ki so podkovani v muzikalu, in se soočati s svojimi negotovostmi, tremo in vprašanji ega, peti, plesati in igrati, ob tem pa še živeti v mestu, kot je London, je izkušnja, za katero sem izjemno hvaležna,« pove iskreno. Ob tem doda, da se prav vsak dan poskuša zavedati, kakšno srečo ima, da je lahko vse to doživela in izkusila.»Tekanje iz ene plesne dvorane v drugo, tuširanje v času kosila, priprava pozno v noč za predmete naslednjega dne, urniki brez konca, nadarjeni kolegi, ki postanejo tvoji najboljši prijatelji, ples, petje, igra, smeh, kemija na odru, intenzivnost občutkov in mesto London! Kljub stiskam, vsakodnevnim težkim trenutkom in negotovosti je bilo to neprecenljivo leto. Čeprav se je naš študij zaradi koronavirusa končal z grenkim priokusom, bi znova izbrala isti program in čisto vsak delček svojega londonskega leta,« pove mlada Primorka. Študij je bil precej naporen, doda, zato časa za spoznavanje novih ljudi ni bilo na pretek.»Pouk je potekal vsak dan od devetih zjutraj do osmih zvečer, ob nedeljah pa smo projekte v gledališču izvajali med deseto uro dopoldne in sedmo zvečer. Prosto soboto smo večinoma izkoristili za počitek in pripravo materiala za novi teden. Tako sem bila skoraj ves čas obkrožena s kolegi,« pove Tjaša, ki pa je imela tudi tokrat srečo, tako kot med študijem v Amsterdamu, saj je bila obkrožena s prijetnimi, pozitivnimi in zabavnimi ljudmi.»Izjemno hvaležna sem, da smo postali tako dobri prijatelji, in komaj čakam, da se spet vidimo. Najbolj sem se našla v francosko-italijansko-ameriški navezi,« nam še zaupa. V vseh teh mesecih pa je dobila priložnost spoznati tudi nekaj zvenečih imen. »Prvi je k nam prišel slavni francoski glasbeni producent in skladatelj muzikalov Les Miserables, Miss Saigon in še mnogih drugih. Spoznali smo tudi, direktorja Disneyjevih svetovnih gledaliških produkcij. Na daljavo smo imeli v času korone lekcije z igralko, ki je igrala v filmih o Harryju Potterju in seveda številnih drugih,« doda. Najbolj pa se ji je vtisnilo v spomin srečanje z glasbeno legendo Eltonom Johnom.»Priznal je, da sam ni kaj prida vadil, ob tem pa nam svetoval, naj ne storimo iste napake. To je bil zagotovo eden najbolj posebnih trenutkov na akademiji.« Tjaša je pred dvema tednoma opravila magistrski študij, njeni načrti pa se trenutno vezani na rodno Slovenijo. »Vedno sem si želela daljši čas preživeti v Sloveniji in ta priložnost mi je bila letos dana, saj je večina teatrov v tujini zaprtih. Zdaj je čas za slovenske muzikale, kabaret večere, zasebno šolo petja, zelo pa si želim tudi dela na radiu, televiziji, sinhronizaciji risank in filmov,« pravi Tjaša, ki pa ne skriva, da si nekoč želi spet oditi v tujino.»To je okolje, kjer se človek ves čas sooča z izzivi, raste in napreduje. Na življenje v tujini sem se navadila in ga močno pogrešam,« prizna mlada umetnica in doda, da bi večina njenih kolegov s študija dobila agenta in svojo pot nadaljevala na odrih West Enda ali celo Broadwaya. »Včasih pa kujemo velike načrte, a se zadeve odvijajo povsem drugače. Trenutno zaupam vase, svojo marljivost in odprtost ter se iz srca veselim vseh projektov, ki name čakajo v Sloveniji,« še pove.