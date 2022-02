Svetlana Cigoj s solzami v očeh: starši ujeti v Ukrajini

Plesalka ukrajinskih korenin Svetlana Cigoj, ki s soprogom Mišo že dolga živi v Sloveniji, kjer sta si ustvarila družino, je te dni močno pretresena zaradi vojne v Ukrajini. V Kijevu ima starše, s katerimi je v teh težkih trenutkih vseskozi v stiku, a bolečina, da družina ne more priti k njej na varno, je velika. Od ukrajinske prestolnice do meje je kar trinajst ur vožnje, letalski promet pa je ustavljen. Vse je strah, pravi in sporoča, česa si državljani Ukrajine najbolj želijo.

Medtem ko so nekateri noč v nevarnem Kijevu preživeli na postajah podzemne železnice, številni pa iz mest pobegnili v predmestja, pa Svetlana, ki z družino živi v Ajdovščini, pripoveduje, da je s solzami v očeh nenehno v telefonskem stiku s svojo družino in prijatelji. Njeni starši so že tretjo noč preživeli le z najnujnejšim pri sebi - s potovalko v zaklonišču. »Ko slišijo streljanje, gredo nemudoma v zaklonišče. Vse je strah. Zunaj so tankovska vozila, streljajo iz zraka, moškim so razdelili orožje in jih vpoklicali v vojno, gorijo domovi meščanov ...« je opisala trenutno dogajanje v Kijevu.

Simpatična svetlolasa plesalka, ki smo jo lahko spremljali v šovu Zvezde plešejo, je zaradi vojne v domovini zadržana, a kot pravi, ima sporočilo prebivalcev svoje očetnjave. »Državljani Ukrajine prosijo, da vse države pomagajo zapreti zračni prostor Rusom, da lahko vsaj za nekaj uric ljudje, med njimi tudi številni otroci, mirno zaspimo.«