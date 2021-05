Sveti Duh se ni hotel pojaviti na sceni

Ne gre metati biserov v blato. Škoda jih je, ker se umažejo. Tam, kjer je nesnaga, je škoda belega oblačila.

Škof Peter Štumpf FOTO: TADEJ REGENT

Naša letošnja evrovizijska predstavnicaje v prvem predizboru s pesmijo Amen osvojila 44 točk, kar je bilo dovolj za 13. mesto med 16 udeleženci, a ne dovolj za uvrstitev v finale, v katerem je v soboto slavila Italija.»V življenju mislim iti naprej,« je po nastopu sporočila v domovino. Njen mogočni glas je osupnil mnoge, skladba očitno ne. Kljub temu je Ana navdušila tudi murskosoboškega škofa, ki je v pridigi spregovoril o tem, zakaj se naši pevki ni uspelo uvrstiti v evrovizijski finale.»Zato ker govori in poje o Jezusu. Sveti Duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer v perje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnusobe, o katerih se človeku naježijo lasje. Pesem Ane Soklič je bila preveč čista in lepa, da bi se znašla na evrovizijski razuzdanosti. Ne gre metati biserov v blato. Škoda jih je, ker se umažejo. Tam, kjer je nesnaga, je škoda belega oblačila. Mogoče za našo pevko izpad iz evrovizijskega finala trenutno pomeni razočaranje, vendar Sveti Duh vedno daje nove možnosti,« je, kot poroča spletni portal Radia Ognjišče, v svoji pridigi še dejal soboški škof.Ana se na njegovo pridigo ni odzvala, je pa svojim zvestim oboževalcem in oboževalkam sporočila, da je vesela, da so bili z njo. »Upam, da boste tudi naprej. Evrovizija je bila velika zadeva, zdaj bo pa moja pot nekako šla dalje – čim bolj glasbeno, čim bolj, kakor si želim delati, in upam, da bo kdo od vas ostal ob meni,« je o svoji prihodnosti optimistična 36-letna pevka.