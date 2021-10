Poglejte, kako romantično poroko je imel Primož Roglič (FOTO)

Naš olimpijski junak Primož Roglič in njegova izbranka Lora Klinc veljata za enega najlepših znanih slovenskih parov. Mnogi oboževalci športnega asa spremljajo njuno ljubezensko zgodbo skupaj z njegovimi športnimi uspehi, saj postavna Hočanka svojega dragega pogosto spremlja na tekmovanjih, od koder ne manjka fotografij njunih iskreno zaljubljenih objemov in poljubov. Odkar sta leta 2019 dobila otroka, se na prikupnih utrinkih iz Primoževega zasebnega življenja pojavlja tudi njun sinček Lev.

Za očarljivo športno družinico, še posebno za očka in mamico, je bil včeraj prav poseben dan. Primož in Lora sta si namreč pred približno 50 svati obljubila večno zvestobo. Poroka je potekala v elegantni Vili Vipolže v Goriških brdih, v čemer je bilo nemara tudi nekaj simbolike, saj gre za kraje, kjer je letos potekel del trase enega največjih mednarodnih kolesarskih dogodkov, Gira D'Italia.

Poroka se je odvijala na prekrasnem vrtu, ki je bil tokrat obsijan s toplim oktobrskim soncem – termometer je kazal za sredino jeseni zavidljivih 17 stopinj Celzija. Nevesta je blestela v čudoviti klasični beli obleki, njene goste temne lase pa ji je prekrival bel pajčolan.

Leta 2019 sta ljubezen okronala s sinom Levom. FOTO: Osebni Arhiv/instagram

Poroka se je začela okoli treh popoldne, nekaj pred pol četrto pa so svatje, med katerimi so bili najožji družinski člani para in njuni dobri prijatelji, mladoporočenca zasuli z belimi cvetnimi lističi, ob tem je zazvenela romantična popevka, ki jo v originalu prepeva Elvis Presley, Can't help falling in love with you.

Na dogodku je bil med drugim Primožev nekdanji skakalni trener Zvone Pograjc, ki je bil njegova poročna priča, manjkal pa seveda ni niti dveletni sinček poročnega para. Čeprav se pari po navadi odločajo za poroke spomladi, odločitev za ta dogodek jeseni gotovo ni bila naključje. V tem letnem času namreč oba praznujeta rojstni dan, Lora je 21. septembra upihnila 31. svečko, Primož jih bo 29. oktobra dopolnil 32. Spoznala sta se sicer še pred njegovim vstopom v svet kolesarstva, ko je bil on še smučarski skakalec in študent fakultete za organizacijske vede.

Preden se je vnela iskrica, sta bila nekaj časa prijatelja. Za veseli dogodek paru seveda iz srca čestitamo!