Švarc Pipanova obula 10-centimetrske pete, fotografija izzvala val smeha (FOTO)

Ministrica za pravosodje Dominka Švarc Pipan je na bilateralnem obisku gostila makedonskega pravosodnega ministra Nikolo Tupančeskega. Po objavi njune uradne vladne fotografije so se na twitterju usuli komentarji. Mnogi so komentirali našo visoko ministrico in precej nižjega makedonskega kolega.

Zakaj za namen protokolarne fotografije Tupančeskemu niso postavili pručke ali našli primernejšega kraja za fotografiranje, kjer razlika v velikosti ne bi bila tako očitna, so se spraševali mnogi.

Švarc Pipanova je pojasnila, zakaj. »Na stopnicah ni zastav. Smo že fotkali sede, pa spet ni bilo prav. Petke so 10, na 13 se polomim. Pri 185 je čisto vseeno, če imam pete, ali ne. Minister je samozavesten gospod, tisti, ki jih moja višina muči, pa imajo mnogo širši problem. Zabavno je pa res,« je zapisala ministrica, ki je s petkami merila skupaj 195 centimetrov.

Mnogi so se na račun fotografije dodobra nasmejali. Objavljamo nekaj komentarjev: »A je šel model na kolena pred tabo?«, »Pručka bi bila dobrodošla«, »Kako je visoka ta punca Ima noge do tal«, »Nikola Tupačenski sije z večjom ponosm kot zvezda Sirius leta -5. Dominika pa zgleda, kot da je mogoče v rahli zadregi. Odlična slika.«