Suzana Zagorc: Naenkrat nisem zmogla niti na sprehod okoli bloka

Rada ima življenje. Ob žalostnih zapletih je presunjena, zlomijo pa je ne. Veliko sebe je dala na ogled, ko se je iskreno izpovedala o štiriletni težavni in včasih dramatični izkušnji neplodnosti – s srečnim koncem. Suzana Zagorc po sedmih letih v romanu Ne me siliti, da ti lažem razgrinja, kako vidi stvari in sebe, odpira vprašanja o naših pričakovanjih in sodbah ter vabi k premisleku o vlogi in enakopravnosti žensk, instituciji zakona in mejah osebne svobode.

