Suzana ob odhodu iz šova: Bilo je preveč pretvarjanja, grdega obnašanja, ogovarjanja ...

V hrvaškem Sanjskem moškem so se v tokratni sezoni za srce Miloša in Šimeta borile tudi štiri Slovenke: Vanja Stanojević, Maja Grintal, Tamara Talundžić in Suzana Bajrić. Zadnji dve sta šov že zapustili, medtem ko Vanja in Maja ostajata v igri. Po njenem odhodu smo se pogovarjali s Suzano, ki žal ljubezni na grškem Rodosu ni našla.

Kakšni so bili občutki, ko ste zapustili šov?

Občutki ob odhodu so bili odlični. Skozi celoten šov je bilo preveč pretvarjanja, nepotrebne drame, grdega obnašanja in ogovarjanja – kar je sicer pričakovano za takšen šov. Kljub temu sem pričakovala, da bo obnašanje deklet in žensk na nekoliko višjem nivoju. Vem, kakšne so punce na splošno, a tukaj sem videla, da so lahko še hujše. Zato to zagotovo ni okolje, v katerem bi lahko žarela in se vklopila.

Tudi fanta mi nista padla v oči, zato sem dogajanje večinoma spremljala z napol priprtimi očmi. Ob odhodu sem se smejala, oddahnila sem si, da se vračam v normalno življenje – brez nepotrebne negativnosti okoli sebe.

Suzana Bajrič FOTO: Instagram/suzanasuzbajric

Ali menite, da bi se do Miloša ali Šimeta lahko razvila čustva, če bi v šovu ostali nekoliko dlje in šli še na kakšen zmenek?

Ne vem, ali bi lahko razvila čustva. Nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da ne. Že od začetka nisem čutila nobene iskre. Mi je pa žal, da nisem imela priložnosti za zmenek ena na ena, da bi se vsaj malo bolje spoznali in da bi lahko pokazala, kakšna oseba sem. V hiši, med toliko dekleti, se nisem želela izpostavljati in se postavljati v ospredje, saj je bilo takih že preveč. Mislim, da bi se lahko najbolje predstavila ravno na zmenkih zunaj hiše. Ampak ja, če nisi drama queen in če se ne zaljubiš v enem dnevu, potem je pač tako, kot je (smeh).

Definitivno nisem oseba, ki bi se metala po nekom. Vem, kakšne kvalitete imam, kaj iščem v moškem, in ja, potrebnega je kar nekaj več, da me nekdo res pritegne. Ampak ja, poskusiti ni greh. Morda bi tam lahko spoznala sanjskega moškega – nikoli se ne ve, a žal temu ni bilo tako. Iskanje se nadaljuje (smeh).

Vsekakor pa se ne bi pretvarjala in se na silo smehljala samo zato, da bi ostala tam. Vedno sem zvesta sama sebi in odkrito pokažem tako zanimanje kot nezainteresiranost.

Katera od deklet vam je najbolj prirasla k srcu?

Od deklet mi je najbolj prirasla k srcu Valentina. Z njo sem preživela največ časa in vesela sem, da še obstajajo normala dekleta, ki stojijo na realnih tleh. Razumela sem se tudi z Ano, Savannah, Majo G., Nino, Vanjo ter Mio. In seveda Tamaro, ki je prišla za kratek čas. Vesela sem, da sem jih spoznala.

Kako ste se razumeli z ostalimi dekleti iz Slovenije?

Z dekleti iz Slovenije sem se razumela super. Nimam nobenih pripomb. Navijam za vse, ki so še ostale notri. Je pa res, da sem se držala bolj zase. Brala knjige v sobi, šla hodit v naravo in se odmaknila od vsega nepotrebnega, česar v življenju ne potrebujem.

Katera od deklet ima po vašem mnenju pri Milošu največ možnosti za zmago, in katera pri Šimetu?

Nevem, katera ima največ šans za zmago. Upam samo, da bosta izbrala pametno (smeh).