Surovo, iskreno in na polno – Krshkopoljac z albumom Propaganda udarili v Ljubljani

Posavska skupina Krshkopoljac se vse bolj uveljavlja na slovenskem glasbenem prizorišču, kot lahko sklepamo tudi po odzivih na njihovem koncertu v ljubljanskem Kinu Šiška, na katerem so predstavili novi album Propaganda. Album vključuje tudi njihov najnovejši singel Hej, hej. Skupina je v Šiški, ki je sicer pogosto koncertno prizorišče slovenskih glasbenikov, nastopila prvič, zato je odziv občinstva še toliko bolj razveseljiv.

Domen Majcen - Dodo​, Tomi Gregel, Ante Tokalič - Tox ​in Frenk Les so sicer znani po unikatni kombinaciji rocka, alternativnih vplivov in iskrenih besedil in že nekaj časa osvajajo poslušalce po Sloveniji. »Nastop v Kinu Šiška je bil za nas velik trenutek. To je oder, ki nosi svojo težo in zgodbo in res smo hvaležni za to priložnost. Publika je bila izjemna, čutili smo njihovo energijo od prvega do zadnjega komada. Mislim, da smo album Propaganda predstavili na pravi način – surovo, iskreno in na polno,« zadovoljstvo skupine po koncertu povzema Dodo.