Superfinalistka Nina: Lažje trpeti korona vročino kot pa psihični napor v Kmetiji

Poklicali smo Nino Radi, eno izmed treh superfinalitk letošnje Kmetije. Ujeli smo jo povsem zadihano … Pojasni, da je ji je pošla sapa zaradi hoje po stopnicah, saj je ravnokar prebolela covid-19 in še ni povsem zdrava.

Je bilo težje prebolevati korono ali preživeti v šovu Kmetija?

Lažje je trpeti korona vročino kot pa psihični napor v Kmetiji.

Kaj pa je bilo najhuje?

Če izpostavim dve stvari. Tam so taktike, nikoli ne veš, kdo je sovražnik in kdo prijatelj. Ugotoviš, da je malo stvari v tvojih rokah. Ko se spravijo nate, nimaš kaj. Vsak je reševal svojo rit. To je bilo težko sprejeti, ko to sprejmeš, je bilo laže. Druga stvar pa so bile te napetosti in spletke z Romano. Naju so namerno provocirali, naju želeli spraviti narazen. To je bil še dodatni pritisk, nepotreben.

Ali zdaj po koncu oddaje verjamete, da sta se Ambrož in Romana ljubčkala?

Iskreno povem, da ne vem in nočem niti razmišljati več o tem, kaj je res in kaj ne. Mogoče niti nočem resnici priti do dna. Tu je toliko različnih zgodb, da ne vem, komu verjeti.

Z Ambrožem sta se verjetno pogovorila o tem?

On je rekel, da ni res. Ampak tam so bili še drugi, še Franc in Aljaž … ne vem, ali verjeti njemu ali njim. Tudi če je bilo kaj, za nazaj ne morem spremeniti. To nama bi zdaj samo še dodatno uničevalo zvezo. Izkazalo se je, da še vedno določeni ljudje iz šova hočejo razdreti najin odnos.

Mislite, da lahko imate dobro zvezo s človekom, ki mu ne verjamete?

Ne, da mu ne verjamem. Se je pa najino zaupanje malo skrhalo. Ne pogrevava pa se stvari za nazaj. Najin dogovor je bil, da Kmetije zunaj nje ne omenjava in o dogodkih tam ne govoriva. Kot omenjeno, bi za določene ljudi bilo največje veselje, da greva narazen.

Zdaj je Kmetije konec. Vam je hudo, da ste izpadli čisto na koncu?

Hudo mi je le, da se nisem mogla boriti.

Vam je žal, da ste obupali v superfinalu?

Nina Radi. FOTO: Voyo

Nisem imela izbire. Marsikdo ne ve, da sem par let nazaj utrpela hude raztrganine desnega stopala in zlom pete in imam ocenjeno invalidnost. Še zdaj in nikoli več v življenju ne bom mogla normalno funkcionirati. Ne morem počepniti in podobno. Zdravstveno imam potrjeno, da na neravne, nestabilne podlage jaz ne smem iti. S tem bi samo še dodatno ogrozila svojo hojo in zato sem se morala odločiti med denarjem in zdravjem. Tvegala bi, da nikoli več ne bom mogla normalno hoditi. Bolj pomembno mi je zdravje kot denar.

Privoščite zmago Tilnu?

Zelo sem bila vesela zanj. On je še zelo mlad, lahko si iz tega še kaj ustvari.

Kdo bi si po vaše najbolj zaslužil zmagati?

Seveda Ambrož. Zelo mi je žal, da je tako hitro letel iz igre. Če bi lahko izbirala, bi namesto sebe v superfinale postavila Ambroža. Do neke mere sem zmago privoščila tudi Francu dokler nisem videla oddaj za nazaj. Moje mnenje zdaj je, da je Franc kot veter, enkrat tak, drugič tak. Ko razmišljaš, kaj so ljudje pripravljeni narediti za denar, je malo smešno. Franc je ves čas govoril, kmetija je delo, delo in delo. Kmetija ni delo, je iznajdljivost in sreča. Kar poglejte, kako so letos izpadali … Ali pa prejšnjo Kmetijo, kjer sta zmagala dvojčka Klobasa, ki nista nič delala.

Sem vesela s tem, do kod sem prišla. Veliko ljudi se me je želelo znebiti, pa jim ni uspelo. Jaz sem dosegla svoje že s tem, da mi je uspelo vreči ven Tjašo in Romano. Kot da sem na tej točki rekla, da je to to.

Iz igre sem odnesla ljubezen, kar se res redko zgodi. Moj cilj je bil, da pošljem domov ljudi, ki so mene želeli vrečt ven. Kot da sem na tej točki rekla, da je to to. Ko pa sem videla še areno, sem si rekla, nič, tako je. Verjamem, da se vse zgodi z razlogom. Bom že dobila kje drugje ta denar.

Kaj bi vi storili s temi 50 tisočaki?

Vložila bi jih v hišo, ki jo zdaj gradiva z Ambrožem. Ali pa bi del vložila v hišo, del pa v vrednostne papirje ali kriptovalute, da se še oplemeniti. Definitivno pa tudi kakšno mini potovanje.

Zdaj ste bili že v dveh reničnostnih šovih. Kaj pa je vaša motivacija za te prijave?

V sanjskega moškega so me prijavile prijateljice in sem rekla, zakaj pa ne. Jaz nimam visoke samozavesti in nisem verjela v to, da me bodo sploh izbrali. V Kmetijo se tudi nisem prijavila, je že moralo biti tako. Nisem imela kaj izgubiti. Mislila sem, da bom tam kakšen teden in potem bom izpadla. Jaz verjamem, da je to usoda. Da sem tam našla Ambroža.

Ste ostali v stikih z drugimi po koncu šova?

Imamo skupino, kjer se obveščamo o dogodkih, nihče od njih pa ni postal moj prijatelj.