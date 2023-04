Super popularni slovenski glasbenik si je spremenil ime

Anej Piletič, znan predvsem kot član dueta BQL, je nedavno podpisal pogodbo z veliko ameriško glasbeno založbo, pri kateri sedaj sodeluje pod imenom Oliver Rio.

»Oliver je bolj jaz, kot je Anej Piletič jaz,« je dejal in pojasnil tudi v reviji Suzy.

»Moje sanje se iz dneva v dan spreminjajo,« pri doseganju sanj pa si pomaga tako z manifestacijo kot s trdim delom.

»Američani in ljudje, ki so veliki magnati na svetovni sceni, so eni izmed najbolj prijaznih ljudi, ki jih lahko spoznaš. Veliko dajo na duševno zdravje in se o tebi pozanimajo na tak način, da ne rečejo kaj takega, kar ti ne bi ugajalo,« je o ljudeh čez lužo povedal član dueta BQL, za najnovejši POPkast, v katerem so gostili zakonca Piletič, ki se skupaj le redko pojavljata v medijih.

Iza in Anej sta razkrila, da je na njuni poročni zabavi najbolj in najdlje časa užival Damjan Murko, ki je na prizorišču ostal še dlje kot onadva.