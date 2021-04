Suhcena TV voditeljica iskreno o svojem telesu

Suhcena modna navdušenka, žirantka v plesnem šovu ter zadnje čase tudi TV voditeljicapriznava, da do nedavnega ni bila športna navdušenka. »Čeprav brez večjih naporov lahko izgubim kakšen kilogram vem, da to enostavno ni isto kot biti fit. Zato sem se lani spravila v bolj konkreten trening in s tem začela novo poglavje. Uf, kako dramatično to zveni. V resnici je šlo za povsem spontano odločitev, da bom svoje telo bolj spoštovala in ga s telovadbo ohranjala v top formi.«Začela je telovaditi in zdaj brez tega ne more več. »Saj ne vem kaj naj rečem. Iz popolnoma nezainteresirane osebe za šport (ja res) sem se spremenila v predano fitness bejbo. Največ zaslug za to gre definitivno mojemu trenerju.«