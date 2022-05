Strto srce znane slovenske oblikovalke: »Ali je sploh vredno vsega?«

»Tako sem žalostna,« svojo objavo na družabnih omrežjih začenja oblikovalka Alja Horvat, ki je lani ustvarila svojo prvo modno znamko. Nedavno je namreč izvedela, da si je eno od kitajskih podjetij prilastilo njen vzorec, ki predstavlja kolekcijo, ki zagovarja trajnostnost in etiko. »Ni prvič, da se je to zgodilo, ampak tokrat me je res prizadelo,« pripoveduje.

V kolekcijo je Alja vložila veliko truda in ljubezni, »zato imam strto srce, ko vidim moj dizajn na oblačilih trgovcev s hitro modo, na spletni strani prodajalca, ki izkorišča delavce, ki krade dizajne malih oblikovalcev. Res me prizadene, ko zagledam svoj dizajn na cenenih, neetičnih in netrajnostnih oblačilih.« Branje nadaljujte TUKAJ!