Strta Violeta Tomić žaluje: Za vedno je obstalo srce ...

Poslanka Levicete dni preživlja težke trenutke. Njena mamaje namreč za vedno zaprla oči. »Za vedno je obstalo srce, pod katerim me je nosila. Od moje mame, Ane Irt, se boste lahko poslovili v vežici pokopališča v Metliki v četrtek, 15.4. od 12h - 15h, pogreb pa bo v ožjem družinskem krogu,« je zapisala (nelektorirano) na facebooku.Ana Irt je lani končala v bolnišnici. »Bila je izjemno močna in pozitivna ženska, vedno lepa, urejena in polna energije. Ko je v začetku marca začutila znake srčne aritmije, jo je zdravstveni sistem zavrnil, saj so obravnavali zgolj in samo covid 19. Ko je prišla na vrsto, je bilo srčno popuščanje že neozdravljivo,« je o zdravstvenih težavah matere med drugim zapisala Tomićeva.